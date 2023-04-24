«طرق دبي» تنجز 82% من مشروع تهيئة مرافقها لدعم أصحاب الهمم

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تأهيل مباني ومرافق الهيئة، لتصل إلى نسبة إنجاز 82% من المشروع، لتكون مطابقة لمعايير "كود دبي للبناء" في محور سهولة الوصول الخاصة بأصحاب الهمم.

أوضح عبدالرحمن الجناحي مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع التي تم إنجازها مؤخراً، أكملت المبنى الرئيس للهيئة ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء كما شملت عدداً من محطات الحافلات في القوز وابن بطوطة وديرة سيتي سنتر، ومباني مواقف السيارات متعددة الطوابق في كل من: نايف، والرقة كارلتون، والسبخة القديمة والجديدة، والغبيبة.

وأضاف الجناحي، أن المشروع وفر مسارات داخلية وخارجة لفئة المكفوفين ومنحدرات ولوحات إرشادية بالإضافة إلى دورات مياه مؤهلة وأبواب أوتوماتيكية وأجهزة محسنات سمعية (ميكروفون لدى موظفي الاستقبال للتواصل مع أصحاب التحديات السمعية)، كما تم تخصيص كاونترات لفئة أصحاب التحديات الحركية ولوحات إرشادية لغة بريل، وأجهزة ذكية خاصة لمساعدة المتعاملين من فئتي الصم والمكفوفين.

كما أكد الجناحي أن الهيئة تحضر حالياً للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مباني ومرافق الهيئة لتكون نسبة الإنجاز 100% حسب المخطط للعام الجاري 2023، وتشمل أكشاك التذاكر لمحطات النقل البحري ومحطة الجداف للنقل البحري ومحطات مول الإمارات والكرامة والقصيص وجبل علي للحافلات.

الشهادة الذهبية

الجدير بالذكر أن الهيئة حصلت على الشهادة الذهبية عن فئة "مؤهل للجميع" الصادرة عن بلدية دبي وذلك تقديراً لجهود الهيئة عن مشروع تأهيل مراكز إسعاد المتعاملين المتوفر فيها كافة المعايير والاشتراطات المطلوبة، كما توفر الهيئة وصول موظفي وخدمات المتعاملين لمقر سكن أصحاب الهمم وذلك من خلال حافلة متحركة مجهزة بمصعد وسلالم يتم بها استقبال المتعاملين وإنجاز طلباتهم ومعاملاتهم.

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