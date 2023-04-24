سلطان القاسمي يعتمد 834 وظيفة جديدة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، 834 وظيفة في الشارقة تشمل 545 وظيفة ضمن مشروع الإحلال للوظائف في شرطة الشارقة و30 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في كلباء، و16 وظيفة في هيئة تنفيذ المبادرات في الذيد، و22 وظيفة في هيئة تنفيذ المبادرات في خورفكان، و10 وظائف في هيئة تنفيذ المبادرات في دبا الحصن و8 وظائف في مدينة الشارقة و50 وظيفة في جامعة كلباء، و50 أخرى في جامعة الذيد و25 وظيفة في مزرعة القمح، و18 وظيفة في مرعى مليحة و30 وظيفة في مرعى النزهة في المدام، و30 وظيفة أخرى في مرعى وشاح في الذيد.

أعلن عن ذلك ظهر اليوم عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة.

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