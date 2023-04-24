6 وجهات سياحية بأبوظبي استقطبت الجمهور في العيد

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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حرص المحتفون بعيد الفطر المبارك على قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بأجواء العيد في أبوظبي من خلال وجهات سياحية عديدة لتلبية رغبات الجمهور، حيث تتنوع بين ترفيهي وثقافي. رصدت «البيان» خلال جولة أجواء الفرحة والبهجة بين أسر المواطنين والمقيمين، حيث تركزوا بشكل لافت في 6 وجهات، أبرزها الحدائق بمختلف أنواعها وانتشارها في الإمارة، ومتنزه الحديريات، عالم وارنر براذرز، وممشى القناة، والسعديات، وجزيرة ياس، والقرية التراثية.

الحدائق

وتعتبر الحدائق متنفساً للجمهور، حيث حرصت العائلات على الخروج والاستمتاع بأجواء العيد بعد الساعة 4 عصراً لاعتدال الطقس، وقد أجرت بلدية أبوظبي أخيراً أعمال صيانة وتطوير لحدائقها ومتنزهاتها العامة لتوفير أقصى درجات الراحة «للمعيدين»، وهي تستقبل الجمهور حتى 12 منتصف الليل. وأبرز الحدائق التي لاقت رواجاً بحسب جولة ميدانية لـ«البيان» حدائق العائلات، «أم الإمارات، الكورنيش، الباهية، منتزه خليفة، والدولفين»، الرحبة، منتزه الشريعة، حديقة المطار الجديدة، الفلاح الجديدة، حدائق محمد بن زايد، الختم، الوثبة، ريدان، دلما، السمحة 3، السمحة 38، والشهامة 1 و2 و3، ومعظم هذه الحدائق توفر أماكن لعب للأطفال وأدوات «جيم».

الحديريات

يعتبر متنزه «الحديريات» من أبرز الوجهات السياحية التي تجذب جمهوراً واسعاً من سكان أبوظبي، حيث يتميز بواجهة شاطئ مفتوح، وهو مجهز بدورات استحمام ومراقبة دقيقة من المنقذين وأفراد الأمن على مدار الوقت المسموح به، كما يشمل مساحة من العشب تسمح للأسر بالجلوس والاستمتاع بالأجواء، إضافة إلى مساحة واسعة مخصصة ومؤمنة للأطفال تسمح لهم بممارسة رياضة الدراجات الهوائية ولعب كرة القدم، ما يجعلها وجهة مؤمنة وجاذبة للأسر وذويها.

ويوجد أيضاً في متنزه «الحديريات» ملاعب خماسية لممارسة كرة القدم للشباب، وملاعب لكرة السلة وكرة اليد والطائرة، إضافة إلى مسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وأماكن عامة للجيم والتريض، وهو مزود أيضاً بدورات مياه ذات معايير عالية، وعربات للمأكولات السريعة، و«كافيهات» منتشرة على طول المتنزه بشكل منظم وفق معايير عالية، إضافة إلى وجهة المتنزه البحرية لعشاق السباحة، وأخيراً جرت توسعات للمتنزه ليشمل العديد من المنتجعات السياحية ووجهات الترفيه ذات المواصفات العالمية، ويعتبر «الحديريات» وجهة جذب عصرية للجمهور على مدار العام، وقد تميز بجذب قطاع واسع من الجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وارنر براذرز

يعد عالم وارنر برذرز أبوظبي من أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم، ويقع في جزيرة ياس، ويمكن لزواره الاستمتاع بألعاب متنوعة تحاكي أشهر شخصيات قصص وارنر برذرز، وتوفر مرافق وخدمات ضمن أعلى معايير الفخامة، وتتنوع ألعاب عالم وارنر براذرز أبوظبي لمنح الأطفال والكبار المرح والتسلية مع مراعاة تطبيق أعلى معايير السلامة، وهو مقصد للأطفال والشباب الراغبين في الاستمتاع بالألعاب العالمية والتزحلق على الجليد.

القناة

برز أيضاً «القناة» في جذب جمهور واسع، وهو واحد من أبرز المشاريع السياحية في إمارة أبوظبي، ويأتي متوافقاً مع الخطط التي تعمل على ترسيخ مكانة العاصمة واحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش ووجهة رائدة للترفيه العائلي، ويصل طوله إلى 2.4 كيلو متر عبر الواجهة المائية، ويقع في منطقة بين الجسرين، بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير.

ويمثل «القناة» قيمة مضافة للجمهور، ويشمل المشروع الضخم مثل ذا بريدج والأكواريوم، ويستقبلان فعلياً الزوار، إضافة إلى دور السينما والعديد من المطاعم و«الكافيهات»، والدخول إليه مجاني، حيث يمكن للأفراد والعائلات التنزه والاستمتاع بالواجهة البحرية ذات الإطلالة الرائعة، وممارسة الرياضة عبر مضمار وأرصفة خاصة، كما يتيح الصعود إلى الجسر العلوي والممشى لمشاهدة القناة المائية من أعلى نقطة والاستمتاع بالأجواء الخلابة في أبوظبي، ويأتي الجسر العلوي ضمن مشروع ذا بريدج، ويعتبر منتجعاً رياضياً متكاملاً بحد ذاته، يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويعتبر مثالياً للعمل والترفيه والرياضة، كما يضم عدداً من المطاعم والمقاهي، وقسماً خاصاً للأطفال، إضافة إلى عدد من الألعاب الإلكترونية والرياضية.

ممشى السعديات

يقضي الجمهور أوقاتاً سعيدة على ممشى السعديات، ويقع في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، ويتميز بشاطئ مغطى بالرمال الناصعة البياض بطول 1.4 كم، ويضم مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، ويتيح لزواره الاستمتاع بأجواء العيد من خلال التريض والاستمتاع باعتدال الطقس.

قرية التراث

تعد قرية التراث أبوظبي من أفضل الأماكن التراثية والسياحية المناسبة للعائلات في أبوظبي، وقد جذبت جمهوراً لافتاً خلال أيام العيد لمشاهدة عروض الحيوانات، مثل الماعز والإبل والخيول العربية، إضافة إلى مشاهدة فن صناعة الحرف اليدوية التقليدية، حيث يوجد الكثير من حرف النسيج والفخار والأعمال اليدوية المعدنية وغيرها، كما تتيح للزوار فرص تسوق المنتجات التقليدية، والنقش بالحناء.

في السياق أبدى الجمهور سعادته بقضاء أوقات سعيدة خلال عطلة عيد الفطر المبارك في متنزهات أبوظبي سواء بالتنزه على ممشى الكورنيش أو متنزه الحديريات وممشى السعديات، وقالت نسرين خيري إن حدائق الإمارة صممت وفق أفضل المعايير العالمية، ما يجعلها وجهة مثالية للأفراد والعائلات، حيث عبرت عن سعادتها هي وأسرتها بقضاء اليوم الأول للعيد في حديقة العائلات، لافتة إلى أن أسرتها تفضل التنزه على شط الحديريات خلال الفترة المسائية مع اعتدال الطقس، حيث يتميز المتنزه بتوافر السباحة في الشاطئ المفتوح بجانب مسارات الدراجات، وتخصيص أماكن مخصصة للعب الأطفال.

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