شرطة دبي تحذر من حيل سرقة عملاء البنوك

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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دعا اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى عدم حمل مبالغ مالية كبيرة أو بضائع ثمينة تفادياً للتصيد من قبل البعض، مؤكداً الحضور الأمني على مدار الساعة في كل مناطق دبي، داعياً إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي شخص يشتبه به.

حذر

وقال اللواء الجلاف لـ«البيان»: «انخفضت جرائم سرقات عملاء البنوك بنسبة كبيرة، إلا أنه يجب الحذر دائماً، حيث رصدت فرق الأساليب الإجرامية عدداً من الأساليب التي يستخدمها الجناة لسرقة عملاء البنوك بعد رصد الأشخاص بحوزتهم مبالغ كبيرة، ومنها إيهام الضحايا بوجود زيت تحت السيارة بعد أن يقوموا بسكبه فعلياً، حيث يقوم الضحية بالنزول من السيارة لاكتشاف الأمر، فيما يقوم أحد الجناة بسرقة المبلغ الذي غالباً ما يكون في المقعد المجاور للسائق أو في المقعد الخلفي، كذلك الأمر في حيلة إيهام الضحية بوجود مشكلة في إطار المركبة أو في أي جزء من السيارة، كذلك رصدت شرطة دبي أسلوب رش الفلفل الأحمر بطريقة مفاجئة للضحية، ما يصيب الشخص في عينيه ويمنعه من الرؤية».

تبليغ

وأشار اللواء الجلاف إلى أن الإهمال أو الجهل بهذه الأساليب قد يكون سبباً في وقوع السرقات، منوهاً بأن شرطة دبي تتمكن من ضبط الجناة بسرعة كبيرة، إلا أن الهدف هو منع وقوع الجريمة والحد منها عبر الحذر والبلاغ الفوري في حالة الاشتباه في أي شخص عبر برنامج «عين الشرطة» أو عبر الاتصال على الرقم 999، لافتاً إلى أنه يجب وجود مرافق مع الأشخاص الذين يقومون بسحب مبالغ كبيرة من البنوك لمزيد من الأمان.

ولفت اللواء الجلاف إلى أنه تم تسجيل بلاغ سرقة من فترة طويلة لموظف في شركة قام بسحب مليون درهم ووضعها في كيس بلاستيكي مستخدماً دراجة هوائية للتنقل بها، ما جعله عرضة للسرقة بسهولة، منوهاً بأن على الشركات أن تلتزم بتكليف اثنين من الموظفين على الأقل بمهمة سحب النقود ونقلها، حتى يحمي أحدهما الآخر، فضلاً عن ضرورة استخدام سيارة في الانتقال من البنك إلى الشركة، وعدم السير على القدمين أو استخدام دراجة هوائية، حتى لو كانت المسافة قصيرة.

توعية

وأفاد اللواء الجلاف بأن شرطة دبي تقوم باستمرار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتوعية مباشرة لعملاء البنوك بكيفية الالتزام بالإجراءات الآمنة، مثل عدم عدّ النقود أمام الغرباء، أو التحدث مع أشخاص غرباء يدعون طلب المساعدة أو الاستفسار عن أي معلومات أو عنوان لإلهاء الضحية، أو السير بها مسافة طويلة، وعدم الخروج من السيارة في حال تلقي تحذير من أي شخص بوجود مشكلة في السيارة أو النزول منها، وإغلاقها فوراً.

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