تعاون بين شرطة دبي وجامعة خليفة لتبادل الخبرات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم، يتعاون فيها الطرفان لتبادل الخبرات، ونقل المعرفة في الابتكار والمجالات العلمية والتكنولوجية.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومن جانب جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور فهد المسكري مدير إدارة الشراكات، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

إشادة

وأشاد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، بالتعاون الفعّال بين الجانبين، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات والجهات التعليمية الرائدة في الدولة، ضمن جهودها لتطوير الكفاءات التخصصية، والاطلاع على أبرز الأبحاث العلمية وأحدث المُستجدات في العلوم المتخصصة، خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين، عبر الندوات والبرامج والدراسات والدورات العلمية المختلفة.

توظيف

من جانبه، قال الدكتور فهد المسكري: «نتشرف بالتعاون مع شرطة دبي، حيث نقوم بتوظيف الابتكار الذي تشهده الجامعة في مختلف المجالات، في خدمة القطاع الأمني في الدولة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التميز في هذا القطاع الهام، بما يخدم ريادة الدولة في مجال الأمن، كما يسعدنا أن تتوفر لطلبتنا فرصة الاستفادة من الفرص التدريبية لدى شرطة دبي».

وتتضمن مذكرة التفاهم، تعاون الطرفين في مجال تنظيم الأنشطة التعليمية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، عبر ندوات وورش عمل حضورية وإلكترونية، وبرامج معرفية وتعليمية وتدريبية، والتعاون في مجال تبادل الأبحاث العلمية، وتوفير فرص الاستفادة من المنشآت والمختبرات العلمية حسب الأنظمة والإجراءات لدى الطرفين. كما ستعمل شرطة دبي على توفير فرص تدريبية عملية لطلبة الجامعة، وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة.

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