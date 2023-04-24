مجلس علماء شرطة دبي يطلق «العقول النابضة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس علماء شرطة دبي مبادرة بعنوان «العقول النابضة»، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين الخبراء في شرطة دبي والجامعات عبر زيارات دورية، وتقديم سبل الدعم للطلبة على الصعيدين الأكاديمي والمهني.

تنظيم

وقال العقيد هشام السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي: إن مبادرة «العقول النابضة» تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والكليات، عبر تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل، ونقل العلم والمعرفة للطلبة وتقديم الاستشارات العلمية لهم.

حرص

وأضاف أن شرطة دبي تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف المجالات البحثية، إضافة إلى دعم مجال كتابة البحوث العلمية في الجامعات والكليات، ما من شأنه تعزيز التعاون بين شرطة دبي وطلبة الجامعات والكليات.

جلسات

وانطلقت أولى جلسات المبادرة بعنوان «خطوتي الأولى»، بالتعاون مع جامعة الوصل، قدمها كل من: النقيب خبير محمد ثاني المري، والخبير عنود عبدالرحمن آل ناصر، تناولت مواضيع عدة، منها: كيف تصنع من نفسك إنساناً ناجحاً، الاستفادة من الفرص المتاحة، تقديم نبذة عن العمل الجنائي، والتحديات التي تواجه الطلبة في مرحلتي الدراسة والعمل.

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