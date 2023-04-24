الزوار يتوافدون على حدائق الشارقة في ثاني وثالث أيام العيد

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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توافد عدد كبير من الزوار إلى حدائق الشارقة في ثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد، حيث شهدت حديقة النخيل بالشارقة إقبالاً كبيراً من الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك – خصوصاً - من سكان المناطق المحيطة بهما، احتفالاً بأجواء عيد الفطر السعيد، فقضت الأسر ومختلف فئات المجتمع أوقاتاً ممتعة بالحديقة التي ازدانت بالخضرة.

وأكد زوار حديقة النخيل أنها تعد الخيار الأول للأسر لقضاء أجمل الأوقات للاستمتاع بالأجواء التي توفرها، حيث تمتد أشجار النخيل على مساحات واسعة منها، ما يشكل مكاناً مناسباً لجلوس الأسر تحت ظلالها، كما أن بلدية الشارقة وفرت اللوحات الإرشادية المثبتة في أماكن متعددة والتي تعرف بالإجراءات التي ينبغي اتباعها عند زيارة الحديقة.

تجهيزات

وأكملت بلدية الشارقة الاستعدادات والتجهيزات في عدد من الحدائق المنتشرة بالأحياء في مختلف أرجاء المدينة، ومنها حديقة النخيل التي تتمتع بالطابع العصري في التصميم والإنشاء وتحتوي على مناظر خلابة بمسطحاتها الخضراء وزهورها وأشجار النخيل اليانعة، حيث تتناسب هذه الخدمات مع جميع فئات المجتمع لما تضمه من أماكن للعائلات، كما أن الحدائق تفتح أبوابها من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، كما هيأت الحدائق والشواطئ في مختلف مناطق الإمارة لاستقبال الزوار لقضاء الأوقات الممتعة برفقة أطفالهم واللعب واللهو في أجواء تغمرها السعادة خلال العيد، حيث تحرص على توفير الأجواء الجميلة وإتاحة الفرصة للأسر والعائلات وغيرهم من السكان للاستمتاع بالخدمات المتعددة التي توفرها الحدائق.

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