الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الاثنين غائما جزئيا ومغبراً أحياناً نهاراً و غائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء



الطقس: غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً وغائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء



الطقس: غائم جزئي إلى غائم على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس



الطقس: رطب صباحاً على السواحل – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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