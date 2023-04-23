محمد بن راشد: أقدار الدول تصنعها القرارات الصعبة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القرارات الصعبة تصنع أقدار الدول والمجتمعات، وأن أسوأ خيار في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة هو عدم اتخاذ قرار.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، عدد فيها سموه إنجازات ميترو دبي، الذي وصف قرار إنشائه بغير المألوف.

وقال سموه: "وصل اليوم عدد ركاب مترو دبي 2 مليار راكب منذ افتتاحه في 9-9-2009.. عدد قطاراته 129 قطار.. وعدد محطاته 53 محطة.. وعدد ركابه يومياً يتجاوز 600 ألف ونسبة الالتزام بمواعيده 99.7%".

وأضاف سموه: "لم تكن فكرة مترو دبي مألوفة في المنطقة.. ولم تكن ثقافته مقبولة.. ولم يكن قراره متفقاً عليه من أغلب المسؤولين.. لكن المسؤولية تطلبت منا اتخاذ قرار غير مألوف وغير مقبول.. وأنجزنا ما وعدنا.. وفعلنا ما قلنا".

وخلص سموه إلى حكمة لا تتأتى إلا لقائد ذي بصيرة مفادها: "في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة.. أسوأ خيار هو عدم اتخاذ قرار.. لأنه في هذه اللحظات تُصنع أقدار الدول والمجتمعات".

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