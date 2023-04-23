الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:29والمد الثاني عند الساعة 03:24 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والجزر الاول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 22 75 15

دبي 32 19 85 20

الشارقة 33 19 80 20

عجمان 31 24 90 20

أم القيوين 33 18 95 65

رأس الخيمة 35 17 50 20

الفجيرة 31 22 90 25

العـين 37 25 35 10

ليوا 38 21 40 10

الرويس 33 23 50 15

السلع 37 25 70 25

دلـمـا 31 23 80 35

طنب الكبرى 26 24 90 35

طنب الصغرى 26 24 90 35

أبو موسى 26 24 90 35

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