مجلس دبا الحصن يحيي تقاليد العيد

المصدر: دبا الحصن-البيان

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استقبل مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى لحكومة الشارقة الأهالي خلال عيد الفطر المبارك ونظم عدداً من الفعاليات.

وأحيا المجلس مبادرة فوالة العيد والتي تعد من إحدى العادات والتقاليد التي حرص على تنظيمها التزاماً برؤى وخطط الدائرة للعمل على تعزيز التقارب بين الأسر لاسيما خلال الأعياد والعمل على تعزيز الترابط الاجتماعي خلال أيام العيد وإكساب الأسر وأطفالها العادات الإماراتية في استقبال عيد الفطر فضلاً عن تنمية عرى التواصل والتلاقي بين الجميع لنشر مظاهر العيد السعيد وأجوائه الاجتماعية.

وجرى تنظيم الفعالية من أمام سارية العمل في دبا الحصن بالمشاركة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية مدينة دبا الحصن ونادي دبا الحصن الرياضي الثقافي وميدان العلم ومجلس أولياء أمور الطلبة في دبا الحصن.

وشهد الاحتفال قيام قبيلة الظهورين بإحياء حفل من خلال تقديمها لفن الوهابية ولعب السيف والندبة بالإضافة إلى قيام الفرقة الموسيقية بتقديم عدد من المقطوعات الموسيقية التي أضفت على الفرحة فرحة كبيرة وسط مشاركة أهالي دبا الحصن.

وتعد فعالية الاستقبال التي يحرص المجلس على تنظيمها في عيد الفطر واحدة من أهم البرامج التي تأتي في إطار الشركات المؤسسية.

وقام الحضور باستقبال المواطنين وتبادل التهاني بقدوم العيد والجلوس معهم بجانب توزيع العيديات والألعاب على كافة الأطفال الحضور الذين توافدوا.

وقدمت خلال الاستقبال الأهازيج وتنوعت الفقرات التي أحيت المكان والزمان ورافقت المناسبة.

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