45 % نمو المنشآت الصحية الخاصة بدبي في 5 سنوات

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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عززت دبي مكانتها خلال السنوات القليلة الماضية وبرزت كإحدى الوجهات الرئيسة للخدمات العلاجية والرعاية الصحية المتميزة، ما زاد في جاذبية القطاع كوجهة نموذجية للاستثمار، بما توفره دبي من إمكانات وقدرات لفتت أنظار المستثمرين في هذا المجال وحفزتهم على أن يكون لهم نصيب من النمو الكبير الذي يشهده بفضل السياسات والمعايير العالمية التي تتبعها دبي في مجال الرعاية الصحية والعلاج.

وقد حقق القطاع الصحي الخاص في دبي نمواً لافتاً نسبته 45% خلال السنوات الخمس الماضية من حيث عدد المنشآت، وواكب ذلك نمو موازٍ في أعداد الكوادر المرخص لها ضمن القطاع الصحي الخاص في الإمارة، بحيث وصلت نسبته إلى 61% خلال الفترة ذاتها ليصل عددهم في العام 2022 إلى 55 ألفاً و208 كوادر.

وقد شهد القطاع الصحي الخاص في الإمارة، وفقاً لآخر الإحصائيات، تطوراً لافتاً ونمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما خلال العام الماضي، ليغطي القطاع بذلك مجمل التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة والمهمة، والتي جعلت من مدينة دبي وجهة لها قدر كبير من الخصوصية والتفرّد في تقديم خدمة طبية نوعية، مما زاد عدد المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة إلى 4482 منشأة ومجموعة طبية، موزّعة على مختلف أنحاء دبي وعلى نطاق واسع، لمراعاة عنصر القرب المكاني تيسيراً على المرضى وذويهم.

رعاية

ومن المتوقع أن تشهد دبي في العام 2023 نمواً بنسبة تتراوح بين 10% و15 % في أعداد الكوادر الطبية وأخصائي الرعاية الصحية، إضافة إلى نمو عدد المنشآت الصحية بنسبة تتراوح بين 3 و6%، ويسهم ازدهار القطاع الصحي في زيادة جاذبية دبي في مجال السياحة الطبية، وبالتالي فإنه يخدم أهداف أجندتها الاقتصادية والتي من ضمنها جعل دبي من أهم 3 وجهات للزيارة عالمياً. وهناك العديد من العوامل التي عززت مكانة دبي كوجهة مفضلة للخدمات الطبية والرعاية الصحية كنتيجة لامتلاكها المقومات التي أهلتها لهذه المكانة العالمية المتميزة، لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة من أجل جعل دبي من أفضل مدن العالم بما للقطاع الصحي من أهمية في بلوغ هذا الهدف، فسهولة الإجراءات والدعم الحكومي الكبير للاستثمار وامتلاك دبي للبنية التحتية عالمية المستوى، كلها عوامل أسهمت في تعزيز نمو القطاع واستقطاب أفضل الكفاءات وأرقى موفري الخدمات الطبية من مختلف أنحاء العالم.

التزام

وتلتزم هيئة الصحة في دبي بالعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص للإسهام في تعزيز مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الإمارة، سعياً للوصول إلى درجات أعلى من التميز في هذا المجال، بتكامل أدوار القطاعين الخاص والحكومي.

اشتراطات

وتراعي هيئة الصحة في دبي عند ترخيص المنشآت الصحية، مجموعة من الاشتراطات المهمة، من بينها جودة الخدمات الطبية وتنوعها. ووصل إجمالي المنشآت الصحية في دبي بنهاية العام الماضي إلى 4482 منشأة، موزعة على: 56 مستشفى، و57 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و59 مركزاً للتشخيص، و21 مركزاً متخصصاً لذوي الهمم، إلى جانب 9 مراكز للخصوبة، و6 مراكز لغسيل الكلى، و3 مراكز لدم الحبل السري والخلايا الجذعية، ومركز واحد لمناظير الجهاز الهضمي، و49 مختبراً للأسنان، و17 مركزاً للرعاية الصحية عن بُعد. كذلك تضم 1566 عيادة خارجية تخصصية، و417 عيادة مدرسية، و154 وكالة للرعاية الصحية المنزلية، و4 مراكز لنقل المرضى، إضافة لــ57 مرفقاً للطب التقليدي والتكميلي والبديل، كما أن هناك أيضاً 1353 منشأة صيدلانية، و17 مخزناً للأدوية، و410 مراكز للبصريات.

استراتيجية

تعمل هيئة الصحة بدبي وفق استراتيجية واضحة للتوسع في المنشآت الصحية الخاصة، ومواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وجذب المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الكبرى تماشياً مع رؤية وتطلعات وأهداف دبي المستقبلية في الشأن الصحي، ومكانة دبي المتقدمة على الساحة الصحية العربية والإقليمية والدولية.

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