5 نصائح لتفادي الاضطرابات وعسر الهضم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود الناس إلى روتين حياتهم السابق خلال العيد، فيحدث تغير مفاجئ في النظام الغذائي، الذي اعتاده الجسم طوال شهر الصيام، من حيث مواعيد وأساليب ونوعيات الطعام المتناول.

وقدم الأطباء 5 نصائح لتفادي الاضطرابات الهضمية في أيام العيد وهي:

. تناول مأكولات مثل التمر أو الموز أو كوب من الحليب.

. تناول وجبة مع خبز الحبوب الكاملة مع القليل من السلطة.

. تناول وجبة غداء مع الدجاج واللحم وبعض الأرز، إلى جانب عصير فواكه خلال فترة المساء.

. تقليل حجم الوجبة لتفادي حدوث اضطراب في المعدة أو عسر هضم.

. التقليل من تناول الحلويات، لا سيما التي تحتوي على نسب عالية من السكر، ويمكن استبدالها بالعسل أو التمر.

ويقول الدكتور محمد سلمان خان، طبيب عام، في مركز لايف الطبي: يمثل العيد مناسبة مفعمة بالبهجة والاحتفالات وتناول أشهى المأكولات، مما قد يعرض الشخص إلى اضطرابات هضمية خصوصاً أن جسمه اعتاد على روتين محدد لمدة 30 يوماً، خلال شهر رمضان الفضيل، يتمثل بتناول الوجبات في وقت محدد، والامتناع عن الأكل لمعظم اليوم، وبالتالي فإن العودة إلى الوضع الاعتيادي بعد رمضان، والإقبال على تناول الطعام بشكل مفرط سيؤدي إلى إحساس الجسم بصدمة.

وأكد أن الجسم سيعتاد بعد بضعة أيام على الوضع الطبيعي، ويمكن بعدها تناول ثلاث وجبات منتظمة.

وجبات خفيفة

وتقول الدكتورة لينا دوماني، أخصائية تغذية في مركز ميدكير الطبي: عيد الفطر تميز بتجمع أفراد العائلة لتناول المأكولات والحلويات الشهية، لذا يجب الحرص على تناول وجبات خفيفة على مراحل وبشكل متكرر، إذ يمكن البدء بتناول وجبة فطور صغيرة، ومن ثم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات يمكن تناول وجبة خفيفة من الفواكه، وخلال فترة الغداء يجب إدخال الخضار كالسلطات من أي نوع، بغرض ترطيب الجسم وتعويده على استقبال الطعام.

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