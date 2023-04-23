«التغير المناخي»: 766 منشأة بيطرية و1613 مستحضراً مرخصة في أسواق الإمارات

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرت وزارة التغير المناخي والبيئة تحديثات على قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الدولة، حيث ضمت القائمة المحدثة 1613 منتجاً، والمسجلة على البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية، التي أطلقتها الوزارة استكمالاً لدورها في ضمان التطبيق السليم للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017، بشأن المستحضرات البيطرية، والذي ينظم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرائق وضوابط الرقابة، للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في عملية التداول، فيما بلغ عدد المؤسسات البيطرية المرخصة في القائمة قرابة 766 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية كالعيادات البيطرية والمختبرات والمستودعات ومصانع الأدوية، مقارنة بـ 700 منشآه في العام الماضي.

تعزيز الصحة

وأوضحت الوزارة أن تحديث قائمة المستحضرات البيطرية والمنشآت يأتي في إطار حرصها على تنمية الثروة الحيوانية، وتشجيع مربيها على تبني أفضل الأساليب والممارسات في رعاية الحيوانات وطرق إكثارها، حيث عملت طوال العقود الماضية على إصدار التشريعات، التي تنظم إجراءات الوقاية من الأوبئة الحيوانية ومكافحتها وإجراءات الحجر البيطري، بهدف تعزيز الصحة الحيوانية حفاظاً على الصحة العامة، وعلى الثروة الحيوانية، ولتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري، بحيث تسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة، وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها، وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية.

مرجع دقيق

وتحرص الوزارة من خلال القائمة المحدثة للمنشآت والبوابة الإلكترونية الرقمية على إبراز جميع التفاصيل المتعلقة بكميات المستحضرات البيطرية وتاريخ انتهائها ومدة استخدامها، وأنواع الحيوانات المستفيدة من المستحضر والشركات الموزعة لها، إضافة إلى شكل العبوة وحجمها وطريقة تخزينها، بهدف توفير مرجع دقيق لطرق تداول المستحضرات البيطرية بشكل صحي وآمن.

وذكرت الوزارة أن البوابة الجديدة تهدف إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية، ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة، والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة، بالإضافة إلى خفض أخطار انتشار الأمراض الوبائية والمعدية، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي، وتعزيز سلامة الغذاء.

حزمة متكاملة

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمعنين الاطلاع على تفاصيل المنشآت المرخصة والمستحضرات عبر البوابة الإلكترونية أو ضمن التطبيق الذكي للوزارة، وعلى الموقع الخارجي للوزارة، والتي تشمل حزمة متكاملة من المعلومات عن المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بما يمكنهم من الإدارة المثلى لمشاريع الإنتاج الحيواني ورفع إسهامهم في الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني في الدولة، ويمتاز التطبيق ببساطة تصميمه، ما يسهل وصول المتعامل للخدمات بشكل سريع، ويوفر قنوات مختلفة، لتقديم أي اقتراحات على البوابة.

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