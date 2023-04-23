الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالعيد

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد والقبائل، وممثلي الجاليات العربية والأجنبية.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

عجمان

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر أمس لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لسموهما.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من أصحاب ومديري المؤسسات التجارية والاقتصادية والمستثمرين وكبار رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة في الدولة، وأصحاب ومديري المصانع والمؤسسات الاستثمارية والمراكز التجارية العاملة في الإمارات عامة وعجمان خاصة.

وعبر الحضور عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة العربية، والإسلامية باليمن، والخير، والبركات.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار.وحضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

أم القيوين

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد من الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بالصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وعدد من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين ووفد من الجمعية الهندية بأم القيوين، داعين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام امس، للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والجهات الاتحادية، والمواطنين، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من النعم والأمان والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز