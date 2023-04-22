رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الفطر مع رئيس موريتانيا ورئيس وزراء العراق وشيخ الأزهر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب الجميع عن أطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والازدهار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز