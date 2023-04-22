حاكم الشارقة يواصل تقبل تهاني عيد الفطر السعيد

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واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم في قصر البديع العامر، تقبل تهاني وتبريكات المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وسعادة الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، ومن رجال الأعمال، وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن أطيب تهانيهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز في علاه أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وكبار المسؤولين، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

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