حاكم أم القيوين يستقبل النائب العام للدولة والمهنئين بعيد الفطر

المصدر: وام

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واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وعدد من الشيوخ والمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأصحاب المصانع ومدراء البنوك العاملة بالدولة الذين دعوا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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