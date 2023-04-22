كهرباء دبي تفوز بالمركز الأول في جائزة البحث والابتكار

المصدر: وام

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول في "جائزة البحث والابتكار" التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك عن فئة مؤسسات القطاع الحكومي في مجال الطاقة الوطنية المتوازنة.

تسلم فريق من الهيئة الجائزة من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية والتي نالتها عن نظام ذكي للتحكم في العاكسات الكهروضوئية لأنظمة الطاقة الشمسية يتكامل مع الشبكة الذكية ويهدف إلى التنظيم التلقائي للجهد الكهربائي وتحسين أداء شبكة الكهرباء.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن فوز الهيئة بجائزة البحث والابتكار يتوج نهجها في الابتكار والبحوث والتطوير، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيداً بجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطلاق الجائزة التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لتطوير حلول رائدة للتحديات في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

وأوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن النظام الذي طورته الهيئة يسهم في تعزيز تكامل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع الشبكة الذكية وتحسين أداء الشبكة، ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد في شبكات الطاقة.

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