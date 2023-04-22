حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك

المصدر: وام

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واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر اليوم لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لسموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك .

فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من أصحاب ومديري المؤسسات التجارية والاقتصادية والمستثمرين وكبار رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة في الدولة، وأصحاب ومديري المصانع والمؤسسات الاستثمارية والمراكز التجارية العاملة في الإمارات عامة وعجمان خاصة.

وعبر الحضور عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة العربية، والإسلامية باليمن، والخير، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين.

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