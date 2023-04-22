محمد بن زايد يهنئ الحكام وشعب الإمارات والمقيمين والعالم بعيد الفطر

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات والعالم أجمع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في تغريدة عبر«تويتر»: «أهنئ إخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها والعالم أجمع بعيد الفطر المبارك.. أعاد الله تعالى هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات».

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه في «إنستغرام» صورة لسموه مع العائلة خلال عيد الفطر المبارك، معلقاً سموه: مع العائلة نتشارك أجمل لحظات فرح العيد.. جعل الله أيامكم سعادة ومسرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز