مسؤولون: بدعم قيادتنا إنجازات ريادية في مسيرة الخير والعطاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تقدم مسؤولون بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ودعوا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولتنا، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.

تهانٍ

وتقدم الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بأصدق معاني التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى كافة أبناء الشعب الإماراتي من مواطنين ومقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

كما توجه بالتهاني والتبريكات إلى مجتمع القطاع الصحي في الدولة، وإلى كافة الكوادر البشرية العاملة في منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة، التي تقود مسيرة التنمية المستدامة نحو تحقيق مزيد من المنجزات التاريخية، التي تعزز من مكانة الدولة وريادتها وقدراتها التنافسية في مختلف المجالات.

تبريكاتومن جانبه تقدم الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإلى أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها المباركة وكل شعوب العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على سموهم بالصحة والتوفيق والسداد، ودولتنا ترتقي فضاءات الحضارة رمزاً للسلام والتسامح وواحة للخير والجود.

كما تقدم محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بصادق التهاني وخالص التبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نوّابه وولي عهده الأمين وإخوانهم حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى العالم أجمع، بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى تعالى أن يكون عيد بهجة وسرور، ومحبة ومودة، بالصحة والعافية، والنعم الوافية، والخيرات الوافرة، وأن يديم على دولتنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار، ويعيده علينا باليمن والخير والبركات.

شكر

وتقدم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.

كما تقدم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعياً العلي القدير أن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان.

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