مجلس القضاء الشرطي يهنئ المسلمين الجدد بعيد الفطر

المصدر: (دبي - البيان)

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زار وفد من مجلس القضاء الشرطي بدبي، مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر بدبي، لتهنئة المسلمين الجدد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك ضمن مبادرة «فرحة عيد»، حيث قدم لهم العيدية بهذه المناسبة السعيدة.

وترأس الوفد العميد أحمد شهيل عبد الله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي، والعقيد خميس سالم المطوي، نائب المدير لشؤون مجالس التأديب بالوكالة، بحضور الرائد نورة محمد حسن، والرائد أحمد محمد حسن عبد الله، والمدني راشد الزعابي، فيما كان في استقبال الوفد، راشد الجنيبي مدير مركز المعلومات الإسلامي، بحضور نائبه السيد فرج الكثيري، ومحمد أحمد الكندي، ويحيى ماكيران، وفاطمة الهنيامي.

وهنأ العميد أحمد شهيل، المسلمين الجدد بدخولهم الإسلام، متمنياً لهم عيداً سعيداً مع أسرهم وأحبائهم، ومؤكداً أن مبادرة مجلس القضاء الشرطي، والتي تحمل عنوان «فرحة عيد»، تأتي حرصاً من شرطة دبي على ترسيخ قيم التراحم والتكافل والانسجام، خاصة وأننا نعيش في دولة تضم أكثر من 200 جنسية تختلف في العقيدة والثقافة والفكر، لكنهم يعيشون معاً في ود وتسامح وتواصل حضاري، يمارس فيها كل منهم عقيدته بحرية وأمان.

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