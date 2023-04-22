حدائق وشواطئ دبي تحتضن فرحة العائلات في العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتضنت الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية في إمارة دبي، فرحة العائلات خلال أول أيام عيد الفطر السعيد، وشهدت إقبالاً كبيراً، بعد أن اتخذت بلدية دبي كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور.

حيث توفر الحدائق في إمارة دبي تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية، وكانت البلدية دبي أعلنت عن استعداداتها لتأمين الاحتفال بعيد الفطر السعيد في مختلف مناطق الإمارة، وذلك عبر تكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافةً إلى تحديد أهم المرافق والحدائق التي ستقام فيها العروض والفعاليات الترفيهية ومواعيد عرضها.

واستقبلت حدائق دبي وشواطئها، في أول أيام العيد، الزوار، منذ الثامنة صباحاً، حيث فتحت أبوابها لاستقبال الأسر والأفراد، وشهدت الحدائق، إقبالاً لافتاً للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخضراء، وسط أجواء من الفرحة بالعيد، واجتمعت الأسر في حدائق دبي، وتم تنظيم فعاليات متنوعة، بما يوفر لهم أجواء احتفالية تبهج الأطفال والأسر.

مواعيد المرافق

وحددت بلدية دبي مواعيد تشغيل الحدائق والمرافق الترفيهية في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر، إذ تفتح دبي سفاري بارك أبوابها بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً، ومضمار الدراجات الجبلية في مشرف الوطنية بين 6:30 صباحاً و6 مساءً، فيما تفتح حدائق الخور والممزر وزعبيل والصفا ومشرف الوطنية أبوابها بين الساعة 8 صباحاً و11 مساءً، والحديقة القرآنية بين الساعة 8 صباحاً و10 مساءً، وبالنسبة لبرواز دبي تكون مواعيد العمل بين الساعة 9 صباحاً و9 مساءً.

مرافق ترفيهية

وحرصت بلدية دبي على تخصيص 3 مرافق عامة وترفيهية في إمارة دبي لتحتضن فعاليات وعروضاً ترفيهية حية خلال أيام عيد الفطر، تشمل برواز دبي الذي ستقام فيه عروض في أول وثاني أيام العيد بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف مساءً، ودبي سفاري بارك.

حيث تشهد عروضاً استعراضية حية في كل من: القرية الإفريقية الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقرية المستكشف الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، والقرية الآسيوية الساعة الثانية والنصف مساءً، وأخيراً، المخرج الرئيسي في الساعة الثالثة والنصف مساءً، فيما تنظم مدينة الطفل عروضاً ترفيهية للأطفال أول وثاني وثالث أيام العيد بين الساعة الرابعة والسابعة والنصف مساءً، إضافةً إلى ورش عمل متنوعة وتثقيفية بين الساعة الثانية عشرة والسادسة مساءً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز