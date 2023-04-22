مستشفيات أبوظبي تستقبل مواليد جدداً في أول أيام العيد

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع تباشير الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، استقبلت مستشفيات أبوظبي عدداً من المواليد الجدد، الذين نثروا الفرحة والسعادة، وضاعفوا فرحة العيد بين أسرهم وذويهم، فقد احتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، بأول أيام عيد الفطر السعيد باستقبال مولودين مواطنين جديدين.

ورحبت أسرة الجابري الإماراتية بأوائل المواليد الجدد في مستشفى دانة الإمارات، خلال أول يوم من عيد الفطر، وكانت فتاة، وذلك في تمام الساعة الرابعة صباحاً، بلغ وزنها 2.8 كيلو جرام، وولدت بصحة جيدة».

وشهدت كذلك ولادة طفل آخر، ويستعد الأطباء لاستقبال ثمانية أطفال جدد من مواليد العيد، واحتفاء بهذه المناسبة المميزة، وأول أيام عيد الفطر . وفي السياق نفسه ولدت أول مولودة في الإمارات في عيد الفطر في تمام الساعة 12 صباحاً من ليل يوم الجمعة.

وولدت الطفلة غزل عند منتصف الليل، في اليوم الذي يوافق نهاية شهر رمضان المبارك، والطفلة غزل هي الطفل الثاني في أسرتها، وبلغ وزنها 2.9 كيلوجرام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز