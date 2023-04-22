«إقامة دبي» واللجنة الدائمة لشؤون العمال تقدمان هدايا عينية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في جبل علي مبادرة فرحة العيد المجتمعية مستهدفة العمال.

وذلك من خلال توفير الهدايا العينية التي تتكون من الملابس «كسوة العيد»، بهدف إدخال الفرح على قلوبهم، ومشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر السعيد، وإشعارهم بالأجواء الأسرية والأخوية في إمارة دبي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لسلسلة من المبادرات المجتمعية التي تسعى من خلالها إقامة دبي إلى تكريس أهمية المسؤولية المجتمعية، وتعزيز ثقافتها من خلال الارتقاء بمستوى العمل المجتمعي، وتجسيد مفهوم التسامح والمؤاخاة الإنسانية التي باتت تشكل جزءاً جوهرياً من الهوية والإماراتية، ومحوراً أساسياً من محاور التنمية المستدامة.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة أن المبادرة تهدف إلى إسعاد العمال وتعزيز قيم العمل الخيري، انسجاماً مع المواريث والقيم الإماراتية التاريخية التي تجسد القيم الإنسانية واقعاً عملياً.

مشيراً إلى أن اللجنة وإقامة دبي تسعيان إلى تكريم هذه الفئة التي تعتبر من الفئات المهمة في المجتمع، والتي تضطلع بمسؤوليات جسيمة من خلال تأديتها لواجباتها وأعمالها بأمانة تستحق عليها الثناء والتقدير والتكريم.

مهام

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور أن إقامة دبي من أبرز الجهات التي تتصل من واقع عملها مع شرائح المجتمع المختلفة، مما يحتم ممارسة مهامها ومسؤولياتها المجتمعية التي تحرص على تأكيد القيم الإنسانية وتعزيز مفاهيم التراحم والتكافل، وبناء جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة العمال الذين يبذلون جهوداً كبيرة في أدائهم لواجباتهم ومسؤولياتهم خلال العمل.

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