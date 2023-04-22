«أدنوك للتوزيع»: إفطار أكثر من 1.3 مليون صائم خلال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

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ضاعفت شركة أدنوك للتوزيع مبادراتها للمسؤولية المجتمعية إلى 6 مبادرات، خلال شهر رمضان المبارك مقارنة مع 3 مبادرات مجتمعية في العام الماضي 2022، لتسهم هذه المبادرات، التي أطلقتها الشركة على مستوى الدولة في إفطار أكثر من 1.3 مليون صائم، خلال الشهر الفضيل.

وأسهمت أدنوك للتوزيع في إفطار حوالي 609,600 صائم في شهر رمضان الفضيل، من خلال دعم مبادرتين، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي الشريك الاستراتيجي للشركة، حيث يتماشى توزيع وجبات الإفطار مع العادات الكريمة المترسخة في التقاليد الإماراتية، التي تسهم في تعزيز قيم البذل والعطاء خلال الشهر الفضيل.

مساهمة

وجاءت مساهمة أدنوك للتوزيع أيضاً من خلال توفير المساحات اللازمة في مواقع مختارة من شبكة محطات خدمة أدنوك في جميع أنحاء الدولة، لتوزيع 750,000 وجبة إفطار على الأشخاص الموجودين في محطاتها وقت الإفطار، كما تم توزيع 8,000 وجبة إفطار أخرى على سائقي السيارة الأجرة في أبوظبي، بالإضافة إلى توزيع 1,600 وجبة إفطار على سائقي خدمة التوصيل «طلبات».

وقالت نورة البلوشي ضابط خدمة المسؤولية المجتمعية في أدنوك للتوزيع لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن شهر رمضان المبارك يتيح للشركة فرصة الوفاء بواحدة من أهم القيم الأصيلة، ضمن التزاماتها نحو المسؤولية المجتمعية، والتي تتمثل في خدمة المجتمعات المحلية.

وأضافت: إن 50 من موظفي أدنوك للتوزيع شاركوا في مبادرة توزيع المير الرمضاني التابعة لمجموعة أدنوك، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تطوع موظفو أدنوك لتوزيع لتجهيز 4,000 صندوق مير رمضاني، وتم توزيع 66,000 منتج رمضاني على الأسر المتعففة.

وقالت نورة البلوشي: إن 700 متطوع من موظفي أدنوك للتوزيع وشركائها سجلوا 6000 ساعة تطوعية للمشاركة في الحملة الرمضانية للمسؤولية المجتمعية للشركة هذا العام، وذلك في ظل مواصلة الشركة تطوير المزيد من برامج المسؤولية المجتمعية، لتعزيز قيمنا المؤسسية مع ضمان الاستثمار في المبادرات الاجتماعية ذات التأثير الإيجابي لصالح المجتمعات المحلية، التي نعمل بها.

وأشارت إلى أن أدنوك للتوزيع وزعت 3,500 أسطوانة غاز مسال مجانية على الأسر المنتجة المسجلة في برامج مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والتي قامت بتحضير أكثر من 680,000 وجبة إفطار وسحور، تم توزيعها على العمال والأسر المتعففة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

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