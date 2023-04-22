الشيوخ والمهنئون رفعوا أسمى التهاني إلى رئيس الدولة بمناسبة العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، والمواطنون، أسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن وقائداً لمسيرة عزه المباركة ورفعته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز