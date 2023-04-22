الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام يؤدون صلاة العيد ويتقبلون التهاني

المصدر: الشارقة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، وبحضور أولياء العهود، ونواب الحكام جموع المهنئين، الذين توافدوا للسلام على سموهم، وتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم، داعين المولى عز وجل أن يعيد على سموهم هذه المناسبة وهم بموفور الصحة والعافية.

وعلى دولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من النعم والأمن والأمان والتقدم، وكان سموهم قد أدوا صلاة العيد، واستمعوا إلى خطبة العيد، التي دعت إلى تقوى الله، والتمسك بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، مستذكرة فضل القرآن وتلاوته، وتأثيره على حياة المسلمين، ذاكرة أن القرآن أساس تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق.

الشارقة

وتفصيلاً فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين، الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

كما أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وألقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي خطبة العيد، دعا فيها المصلين إلى مواصلة العبادة.

والتزود من الفضائل بعد شهر رمضان، ناصحاً المصلين بصفاء القلب والتسامح بينهم، من خلال زيارة الوالدين والأرحام، مشيراً إلى عظم أجرها ونشرها للمحبة والمودة في المجتمع وبين الأهل.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، صباح أمس، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما، وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الزاهر بعجمان، وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني.

وألقى خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان «بالشكر نستديم النعم»؛ وقال إن هذا يوم مبارك من أيام الله تعالى تعظم فيه شعائر الله، ويلهج الناس فيه بالتكبير وهو يوم للشكر والحمد، فبحمد الله تدوم النِعم على الحامدين.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، صباح أمس، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجموع المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، جموع المهنئين، الذين توافدوا إلى قصر سموه، لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، وداعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه.

وعلى شعب الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الرشيدة للدولة.وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا، بمنطقة الراس في مدينة أم القيوين.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، الذي وصف هذا اليوم بأنه يوم فرح وتواصل، وزيارة الأرحام والجيران، لما فيه من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين، الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، أمس، للسلام على سموه، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة. وهنأ فضيلة الإمام في خطبته المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الخير والرحمة والغفران؛ وقال: إن يوم العيد هو يوم فرح ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز