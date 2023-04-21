مواليد أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

المصدر: البيان

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دخلت فرحة عارمة حياة عدة عائلات مع تباشير الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك ، لتحتفل بمواليدها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك و لتصبح الفرحة فرحتان، بعد أن قضوا أجواءً مميزة «عنوانها السعادة» بين جنبات أقسام الولادة في مستشفيات الدولة، فعشرات الأبناء ولدوا في هذه الأيام المباركة ليدخلوا البهجة إلى قلوب أسرهم.

استقبلت إدارة مستشفى الدولي الحديث صباح الجمعة عند الساعة 6:20 دقيقة صباحا عائلة سورية لتحتفل بولادة طفلتهما كندا و أشرفت على الولادة الدكتورة ميرا أنطو أخصائية النسائية و التوليد التي قالت: إنه شعور مبارك أن تكون جزءًا من هذه اللحظة الجميلة بمناسبة العيد عندما يكون العالم في صلاة و الطفلة تولد خلال هذه الأوقات المباركة.

وقال والد المولودة: نحن سعداء جدًا لأن أميرتنا الصغيرة التي طال انتظارها ولدت في هذا اليوم الميمون ونحن ممتنون لفريق مشفى الدولي الحديث في دبي.

وفي مستشفى إن إم سي التخصصي ، أبوظبي في حوالي الساعة 5:29 صباحًا ولد الطفل محمد حمدان نصار ولادة طبيعية لأسرة هندية مقيمة في أبو ظبي وكانت فترة الحمل في الأسابيع: 40 أسبوعًا.

وأعرب والدا الطفل عن أنهما" سعداء جدًا لأن طفلهما ولد في هذه المناسبة الخاصة. انها حقا نعمة لنا."

وقال: د. سونيتا جوبتا ، استشاري أمراض النساء والتوليد الذي أشرف على الولادة : " عيد مبارك! يسعدني جدًا إجراء ولادة طفل في هذه المناسبة الميمونة، نتمنى من الله أن يديم عليهم بالكثير من السعادة والصحة الجيدة."

و في مشفى أن أم سي رويال الشارقة حوالي الساعة 7:48 صباحا ولد طفل لأسرة هندية ولادة قيصرية بعد 36 أسبوعًا و بوزن 2.9 كغ .

وعبر والد الطفل عن سعادته كونه أصبح أبا لأول مرة ، فهذه تجربة رائعة. نحن في حيرة من الكلمات. القلق والحماس لا يمكن تفسيرهما مضيفاً: " نحن سعداء بابننا الأول حديث الولادة تاناي. نشعر بسعادة غامرة بتجربتنا ولا يمكن أن نطلب طبيبًا أو مستشفى أفضل لإحضار ابننا الثمين إلى هذا العالم. ولد في يوم العيد عندما تحتفل الإمارات بأكملها. نشعر أن العالم يحتفل معنا. نتمنى للجميع الصحة الجيدة وأوقات سعيدة في المستقبل."

وقالت الدكتورة بيتي جون ، استشاري أمراض النساء والولادة ، رئيس القسم قال : الأم والطفل بأمان، لدينا طفل سليم في يوم العيد، أتمنى للجميع كل النعم في هذا اليوم الميمون.

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