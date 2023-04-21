كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزة «لينكد إن» للمواهب التعليمية

المصدر: وام

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "لينكد إن" للمواهب التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 عن فئة "بطل التعلم في القطاع الحكومي الإماراتي للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف"، وذلك تقديراً لنجاح الهيئة في تزويد جميع موظفيها بالمهارات المناسبة التي تواكب احتياجات العمل وفق أحدث وأرقى المعايير العالمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لبناء مجتمع واقتصاد قوامهما المعرفة، وتسريع عملية التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ونلتزم بتسخير كافة الإمكانات لتدريب وإطلاق الطاقات البشرية بما يمكّنها من مواكبة المستجدات، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في دبي. كما نأخذ زمام المبادرة لضمان التطوير المتواصل، وصقل مهارات الموظفين وتعزيز قيم الإيجابية وثقافة الابتكار والتعلم المستمر. ونوفر أفضل مصادر المعرفة والدورات التعليمية لتبادل الخبرات، ورفع مستوى وعي الموظفين حول أحدث المفاهيم والبرامج والتقنيات، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المرموقة عالمياً، في مجال استقطاب المواهب والحفاظ عليها وإسعاد الموظفين. ووضعت الهيئة سياسة متكاملة لإدارة المعرفة واستراتيجيتها ومنهجيتها لتحديد أولويات الاستثمار، وتشجيع القدرات المعرفية الإبداعية لرأس المال الفكري. ونهدف إلى أن نكون مؤسسة ذاتية التعلم عبر ترسيخ بيئة معرفية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية".

وتعتبر منصة "لينكد إن" التعليمية شريكاً استراتيجياً يعزز ريادة وتميز الهيئة، ويرسخ مساعيها لتشجيع الموظفين على المشاركة في برامج ودورات ذاتية التعلم تثري معارفهم وتعزز قدراتهم في شتى المجالات. وبين عامي 2017 و2022، وصل عدد الدورات المكتملة عبر هذه المنصة إلى 110,086 دورة، وعدد ساعات الدورات المرئية إلى 132,680 ساعة. إلى جانب ذلك، توفر الهيئة مجموعة من المنصات الداخلية التي يمكن من خلالها نقل وتوطين المعرفة ومنها 6 مراكز للمعرفة، و"المكتبة الذكية"، ومنصة "معرفة" للتعاون، ومبادرة "شاركنا بساعة"، ومبادرة "يوم القراءة والمعرفة"، والمجموعات المهنية المتخصصة، كما تحتفي الهيئة سنوياً بشهر القراءة الذي يقام في شهر مارس من كل عام. كذلك تعمل الهيئة من خلال برنامج "جائزة شارك" على تكريم موظفيها وفرق العمل التي تسهم في نشر وإدارة المعرفة في الهيئة.

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