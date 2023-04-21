مستشفيات أبوظبي تستقبل مواليد جدداً في أول أيام العيد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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مع تباشير الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، استقبلت مستشفيات أبوظبي عدد من المواليد الجدد الذين نثروا الفرحة والسعادة وضاعفوا فرحة العيد بين أسرهم وذويهم.

فقد احتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، بأول أيام عيد الفطر السعيد باستقبال مولودين مواطنين جديدين.

وقال عمر النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: "استقبلنا بسعادة بالغة ومع بداية عيد الفطر السعيد مولودين جديدين. ويعزز ذلك التزامنا كمقدمي رعاية بتوفير عناية استثنائية وأفضل مستويات الدعم لهؤلاء المواليد الجدد وأسرهم. ويشرفنا استقبال 32912 مولود في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال منذ افتتاحه في عام 2015".

وأضاف النقبي: "ومع المواليد الجدد، بلغ عدد الذكور 17103 مولوداً ذكراً، والإناث 15809 مولودة، في حين كان عدد المواليد الإماراتيين 18391 مولود منذ افتتاح مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، حيث نواصل تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواليد الجدد وأسرهم ومواصلة دعمهم بأيدي فريق متميز من أطباء وطبيبات التوليد، والأطفال، والأعصاب، وكوادر القبالة والتمريض".

ورحبت أسرة الجابري الإماراتية بأوائل المواليد الجدد في مستشفى دانة الإمارات خلال أول يوم من عيد الفطر، وكانت فتاة، وذلك في تمام الساعة الرابعة صباحاً، بلغ وزنها 2.8 كيلوجرامات وولدت بصحة جيدة بفضل الله. ومعرباً عن سعادته باستقبال مولودته الجديدة، قال سيف راشد الجابري والد الطفلة: "نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي باركنا بها في أول أيام عيد الفطر، التي ضاعفت فرحتنا بقدوم العيد. أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى فريق عمل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال لمستويات الرعاية المتميزة التي قدموها لزوجتي وطفلتي".

وشهدت ولادة الطفلة الأولى للعيد ولادة طفل آخر ويستعد الأطباء لاستقبال ثمانية أطفال جدد من مواليد العيد واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة وأول أيام عيد الفطر، وزع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال الزهور والشوكولاتة على جميع المرضى وأطفالهم المتواجدين في المستشفى.

مستشفى مديور

وفي نفس السياق ولدت أول مولودة في الإمارات في عيد الفطر في تمام الساعة 12 صباحاً من ليل يوم الجمعة.

وولدت الطفلة غزل، لزوجين مغربي - مصري، تورية قدوري وأحمد محب، بالضبط عند منتصف الليل، في اليوم الذي يوافق نهاية شهر رمضان المبارك، والطفلة غزل هي الطفل الثاني في أسرتها وبلغ وزنها 2.9 كيلوجرامات

وأكد البروفيسور الدكتور وليد الشربيني استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميديور- أبو ظبي "يسعدني أن أقوم بتوليد مواليد عيد الفطر، وأكد أن الأم والطفل بصحة جيدة ومستقرة، وقد جلبت لنا ولادة هذه الملاك الصغير الفرح والبهجة ليس فقط لوالديها، ولكن أيضًا للعاملين في المستشفى وللعائلة بأكملها، ونتمنى للطفلة والوالدين حياة صحية وسعيدة دائماً".

وقد عبر الوالدان عن امتنانهما لموظفي المستشفى وقالوا "نشعر بسعادة غامرة لإنجاب طفلنا في مثل هذا اليوم الخاص، وسيظل عيد الفطر هذا له مكانة خاصة في قلوبنا بسبب هذه الهدية الجميلة، وأضاف والد الطفلة "نود أن نشكر الدكتور وليد الشربيني والطاقم الطبي في مستشفى ميديور على دعمهم ورعايتهم".

كما احتفل العاملون بالمستشفى بهذه المناسبة، حيث تبادل الممرضات والأطباء الحلويات وهنأوا الأسرة وقالوا "يسعدنا دائمًا أن نكون جزءًا من هذه اللحظات السعيدة في حياة الناس، وتعتبر ولادة الأطفال دائمًا حدثًا خاصًا، والقيام بذلك في يوم مهم مثل عيد الفطر هو حقًا نعمة".

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