حكام الإمارات يؤدّون صلاة العيد ويتقبلون التهاني

المصدر: البيان

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أدى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام والشيوخ صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد وتلقوا التهاني من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وجموع المواطنين.

فقد أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأدى الصلاة، كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر وكبار المسؤولين في الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي خطبة العيد، دعا فيها إلى تقوى الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستذكراً فضل القرآن وتلاوته وتأثيره على حياة المسلمين، ذاكراً أن القرآن أساس تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق.

كما حث الخطيب المصلين على مواصلة العبادة والتزود من الفضائل بعد شهر رمضان، ناصحاً المصلين بصفاء القلب والتسامح بينهم من خلال زيارة الوالدين والأرحام، مشيراً إلى عظم أجرها ونشرها للمحبة والمودة في المجتمع وبين الأهل.

وناشد فضيلة الشيخ سالم الدوبي إلى توطيد العلاقة بين الآباء والأبناء وتربيتهم بالمعروف والأخلاق الإسلامية، وتعليمهم أصول دينهم الحنيف والعادات الحسنة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالصلوات الخمس والنوافل أسوة بأيام شهر رمضان.

ودعا الخطيب المصلين إلى شكر النعم، مشيراً إلى الترابط الكبير بين القيادة والشعب في دولة الإمارات، وهي من النعم العظيمة التي تستوجب الشكر، إضافة إلى الدعاء لله بأن يديم الخير على هذه البلدة المباركة، فبالدعاء تدوم النعم.

وابتهل الخطيب بالدعاء أن يديم الله على الإمارات وشعبها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع، وأن يغفر الله لمؤسسي الدولة، وأن يسدد خطى صاحب السمو حاكم الشارقة ويبارك له في عمره وعمله وأهله، وأن يتقبل الله الصلاة والصيام وصالح الأعمال من جميع المسلمين، وأن يغفر الله لأموات المسلمين ويرفع درجتهم في عليين.

وعقب أداء الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الزاهر بعجمان.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما؛ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين والمصلين.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، وألقى خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان "بِالشَّكْرِ نَسْتَدِيمُ النَّعَمَ"؛ وقال إن هذا يوم مبارك من أيام الله تعالى تعظم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير وهو يوم للشكر والحمد فَبِحَمْدِ اللَّهِ تَدُومُ النِّعَمُ عَلَى الْحَامِدِينَ، وَبِشَكْرِهِ يَزِيدُ الْعَطَاءُ لِلشَّاكِرِينَ، وَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، وَمِنْ تَمَامِ شُكْرِهَا الْحَرْصُ عَلَى اسْتِدَامَتِهَا، حِفَاظًا عَلَى حَقَّ الأجيال الْقَادِمَةِ فِيهَا.

وأوصى الإمام بالْعَمَلِ بِمَا يَضْمَنُ اسْتِمْرَارَ الْحَيَاةِ، وَاسْتِدَامَةَ النَّعَمِ، وَتِلْكَ هِيَ مُهِمَّةُ الْإِنْسَانِ وَمَسْؤُولِيَّتُهُ؛ أَنْ يَقُومَ بِإِعْمَارِ الْأَرْضِ، وَتَنْمِيَةِ مَوَارِدِهَا، وَاسْتِدَامَةِ خَيْرَاتِهَا، وَشَكْرِ اللَّهِ عَلَيْهَا.

وأشار إلى أن َالْمُؤْمِنُ مَنْهِيُّ عَنِ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ مَعْنِي بِاسْتِدَامَةِ مُقَدَّرَاتِهَا، وَتَجنُّبِ إِهْدَارِهَا وَالْإِسْرَافِ فِيهَا، وإِنَّ اسْتِدَامَةَ النَّعَمِ تَشْمَلُ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَالْمُؤْمِنُ يَحرِصُ عَلَى دَوَامٍ صِلَتِهِ بِخَالِقِهِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى عِبَادَتِهِ، اقْتِدَاءً بالرسول الكريم .

ودعا الخطيب، المصلين َفِي يَوْمٍ العيد إلى تعزيز اسْتِدَامَةَ الرَّوَابِطِ الْأُسَرِيَّةِ، وَالْعَلَاقَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ والصَّلَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ، فَنَغْرِسُ الْمَحَبَّةَ فِي مُجْتَمَعِنَا، وَنَتَبَادَلُ التَّهَانِي وَالزِّيَارَاتِ فِي مَا بَيْنَنَا، وَنَصِلُ أَرْحَامَنا، وَنُفْشِي السَّلَامَ، وَنَحرِصُ عَلَى أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ وَالْوِئَامِ، وَفِي ذَلِكَ شُكْرٌ عَمَلِيٌّ نَطْلُبُ بِهِ مِنَ اللَّهِ دَوَامَ النَّعَمِ.

وتوجه فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، في ختام الخطبة، بالدعاء إلى العلي القدير أن يوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأن يوفق نائبيه وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وولي عهده لما يحبه ويرضاه؛ كما دعا الله أن يرحم المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وَالْقَادَةَ الْمُؤَسِّسِينَ، وَالشَّيخِ مكتوم، وَالشَّيخ خَلِيفَة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراهم"، وأن يشمل بعفوه وغفرانه ورحمته شُهَدَاءَ الْوَطَنِ وآباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن كان له فضل علينا.

وعقب أداء الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ووجهاء، وأعيان البلاد والمصلين.

كما أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بعيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في مدينة أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأم المصلين، فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، الذي وصف هذا اليوم بأنه يوم فرح وتواصل وزيارة الأرحام والجيران لما فيه من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس.

ودعا الخطيب، المصلين إلى تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء والتراحم بين الأقرباء والتعاون بين الناس جميعا؛ وقال : في العيد تتقارب القلوب، ويتناسى ذوو النفوس الطيبة أضغانهم، فيجتمعون بعد افتراق.

وقال الخطيب، أيها السعداء بعيدكم المبارك، إن استدامة النعم تشمل نعم الله علينا في الدين والدنيا، فالمؤمن يحرص على دوام صلته بخالقه، والمحافظة على عبادته، اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عيدنا هذا نعزز استدامة الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية، والصلات الإنسانية، فنغرس المحبة في مجتمعنا، ونتبادل التهاني والزيارات فيما بيننا، ونصل أرحامنا، ونفشي السلام، ونحرص على أسباب المودة والوئام.

وتوجه فضيلة الشيخ محمد إبراهيم، في ختام الخطبة، بالدعاء إلى العلي القدير أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات والازدهار.

كما ترحم الخطيب، على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والشيوخ المؤسسين، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار وينزلهم منازل الأخيار.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، التهاني والتبريكات مع الشيوخ والمسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

وهنأ فضيلة الإمام في خطبته المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الخير والرحمة والغفران؛ وقال: إن يوم العيد هو يوم فرح ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس.

وتناول فضيلته في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

وتوجه في ختام الخطبة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات؛ وترحم فضيلته على المغفور لهم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

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