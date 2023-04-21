حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام

المصدر: وام

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أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

وهنأ فضيلة الإمام في خطبته المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الخير والرحمة والغفران؛ وقال: إن يوم العيد هو يوم فرح ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس.

وتناول فضيلته في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

وتوجه في ختام الخطبة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات؛ وترحم فضيلته على المغفور لهم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

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