مكتوم بن محمد: العيد رسالة سلام ومحبة

المصدر: (دبي - البيان)

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «أبارك لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلاً الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. العيد رسالة سلام ومحبة، وفرصة لمد جسور التواصل، عيدكم مبارك وكلّ عام وأنتم بخير».

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