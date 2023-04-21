سعود بن صقر يؤدي الصلاة في مصلى العيد الكبير

المصدر: (رأس الخيمة- وام)

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يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير، في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين .

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