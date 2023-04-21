سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى البديع

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة،ويستقبل سموه عقب صلاة العيد بقصر البديع العامر على مدى يومين المهنئين .

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