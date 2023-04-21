حمد الشرقي يؤدي الصلاة في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

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يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي .

ويستقبل سموه المهنئين بمناسبة العيد في قصر سموه بالرميلة في أول وثاني أيام العيد .

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