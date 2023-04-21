محمد بن زايد: العزة والمجد لأمتنا العربية والإسلامية

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ،خلال اتصالين هاتفيين، مع قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وأعرب سموه والرئيسان التونسي والتركي عن أطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة بموفور الصحة والسعادة للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلدانهم وشعوبهم الخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والسلام.

وإلى ذلك نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أمس في حسابه عبر «تويتر» تدوينة جاء فيها: «كل عام والإمارات وشعبها بخير، كل عام وأمتنا العربية والإسلامية في خير، كل عام والعالم إلى خير وسلام، تقبل الله طاعاتكم، وأدام أفراحكم، وحقق جميع أمانيكم».

وفي إطار آخر، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، كل على حدة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه بمناسبة حلول العيد.

وبعث أصحاب السمو حكام الإمارات، برقيات تهنئة أيضاً إلى قادة دول مجلس التعاون، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

ورفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، بحلول عيد الفطر السعيد، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى أهل الإمارات بالخير والتقدم والازدهار.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بهذه المناسبة الكريمة، معرباً سموه عن تمنياته بأن يعيدها عليهم باليمن والبركات.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه والحكام، وإلى قادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، ونائبيه والحكام.

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