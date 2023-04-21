20 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«بيت الخير»

المصدر: دبي - رامي عايش

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قدم بنك دبي الإسلامي 20 مليون درهم من أموال زكاة المودعين لجمعية بيت الخير، لتوزيعها على مستحقيها عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات وإنفاقها داخل الدولة.

وعبر عابدين طاهر العوضي، المدير العام للجمعية عن شكره وتقديره لعطاء بنك دبي الإسلامي ومبادرة مجلس إدارته لدعم مشروعات الزكاة في «بيت الخير»، منوهاً بأهمية هذا الدعم، الذي قدمه البنك للجمعية.

وقال: بنك دبي الإسلامي شريك استراتيجي مع بيت الخير، وتعاونه معها متجدد ليعزز هذه الشراكة التي تنعكس في كل عام بالخير والفرج على حياة مئات الأسر المواطنة الأقل دخلاً التي تتلقى مساعدات نقدية بشكل شهري، تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية وقيم التكافل الاجتماعي التي نعتز بها في مجتمع الإمارات.

تعاون

من جانبها أعربت إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، عن اعتزازها بالتعاون مع بيت الخير، وأكدت أن عطاء البنك هذا العام للجمعية يأتي امتداداً للتعاون القائم والمتجدد معها، والذي يمتد أكثر من 30 عاماً، مؤكدة أنها اختارت دعمها بمبلغ 20 مليون درهم، لأنها تقدر دعمها للأسر المواطنة المتعففة من ذوي الدخول الضعيفة، منطلقة من توجيهات مجلس إدارة البنك إلى الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الإمارات، لتصل زكاة المودعين إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأكدت الإدارة استمرارها في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تنعكس بالخير والفرج على حياة آلاف الأسر المتعففة والحالات المستحقة للزكاة.

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