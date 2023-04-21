القنصلية الصينية توزع 10 آلاف وجبة إفطار على العمال في القوز

المصدر: دبي ـ مرفت عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي والمناطق الشمالية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، مبادرة لتوزيع 10 آلاف وجبة إفطار صائم على العمال في منطقة القوز بدبي.

وبهذه المناسبة تقدم لي شيوي هانغ القنصل العام الصيني بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإلى المواطنين والمقيمين فيها ولجميع المسلمين بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، كما أعرب عن خالص شكره وامتنانه لهيئة تنمية المجتمع بدبي والجاليات الصينية في دبي ومجلس الأعمال الصيني في الإمارات، لدعمهم الكبير لإنجاح مبادرة إفطار صائم.

وأكد أن مشاركة القنصلية الصينية في مبادرة وقف المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الشهر الفضيل، تظهر روح السلام والتكاتف التي تظهر آثارها جلية واضحة في هذا الشهر الفضيل.

إقبال واسع

وأوضح أن مبادرة وقف المليار وجبة حظيت بإقبال واسع من الجالية الصينية في دبي وخارجها والشركات الصينية والطلاب الصينيين في دبي، إذ تبرعوا بـ10000 وجبة كما تبرعت غرف التجارة الصينية والمجموعات الصينية في الخارج والشركات الصينية عبر قنوات مختلفة، ما نقل صورة إيجابية عن الاندماج النشط في المجتمع المحلي وتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الإماراتي الذي تجمعه صداقة بالمجتمع الصيني.

«يستاهلون»

من ناحيته أفاد الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة بهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن توزيع وجبات الإفطار على العمال يأتي ضمن مظلة مبادرة «يستاهلون» التي هي جزء من برنامج أكرم العامل، التي أطلقتها الهيئة في سنة 2012، وهي مبادرة رمضانية تهدف إلى استثمار أجواء شهر رمضان المبارك لإدخال السعادة قلوب شريحة العمال في دبي، وتعزيز اندماجهم في مجتمع دولة الإمارات، وتتيح لأفراد المجتمع ومنشآته الاجتماعية فرصة الإسهام في تطوير التلاحم الاجتماعي في الإمارة وتعزيز سعادة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز