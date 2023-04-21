«دبي الخيرية» تتلقى تبرعات لحفر 1137 بئراً في دول فقيرة

المصدر: دبي - رامي عايش

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تلقت جمعية دبي الخيرية في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان تبرعات فردية بقيمة مليون و890 ألف درهم لحفر 1137 بئراً في دول أفريقية وآسيوية تفتقر إلى المياه النظيفة وإلى مصادرها الطبيعية.

وشملت الدول المستفيدة من هذه التبرعات كلاً من مصر، طاجيكستان، غانا، مالي، أوغندا، غينيا كوناكري، النيجر، بوركينا فاسو، الهند، ملاوي، ساحل العاج والصومال.

وحظيت مصر بأكبر عدد من الآبار، حيث تبرع أهل الخير والعطاء لحفر 695 بئراً فيها تلتها الهند بـ 338 بئراً، بينما جاءت طاجيكستان بالمرتبة الثالثة بواقع 36 بئراً.

وأكدت دبي الخيرية اهتمامها بمشروعات حفر الآبار لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في توفير مياه الشرب النقية لعدد كبير من الفقراء والمحتاجين ومن يعانون من عجز المياه، خصوصاً في دول القارة الأفريقية. وتندرج هذه التبرعات ضمن جهود الجمعية في بناء وتأهيل المساجد تعزيزاً للتكافل الاجتماعي ومساهمة في نشر الوعي الديني بين المجتمعات الإنسانية.

كما تندرج هذه التبرعات ضمن الحملة الرمضانية للجمعية (يدوم الخير) التي أطلقتها قبيل الشهر الكريم، وتعد من أهم الحملات الموسمية لها والتي تطلق من خلالها مشاريع خيرية عدة داخل الدولة وخارجها، في محاولة منها لتخفيف الأعباء عن الشرائح الضعيفة والمحتاجين والأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

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