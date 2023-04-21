«منافذ الشارقة» جاهزة لاستقبال الزوار خلال الإجازة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الرابع لعام 2023، للوقوف على جاهزية جميع الجهات والمنافذ الحدودية على مستوى إمارة الشارقة، لاستقبال أفواج الزوار والقادمين للدولة خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدة اطمئنانها التام للجهوزية العالية على كل الصعد.

وترأس الاجتماع، الذي انعقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره العقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي، قائد القطاع الشمالي بقيادة مجموعة حرس الحدود، والمقدم وليد محمد النهم، رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمقدم حامد الطنيجي، عضو اللجنة ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومحمد السركال، مدير الأجهزة والأمن الجمركي في الإدارة العامة للجمارك الاتحادية، وخالد الكعبي، رئيس وحدة المنافذ البرية والحدود بالإدارة العامة لأمن المنافذ، وعبدالرحمن الكندي، مقرر اللجنة، إضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة.

وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء اللجنة والحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، مهنئين الأمتين العربية والإسلامية والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومتمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً، كما ناقشت اللجنة الاستعدادات القائمة من قبل الجهات التشغيلية في المنافذ والنقاط الحدودية لإمارة الشارقة في كل من منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، ومنافذ دبا الحصن الحدودية الشرقي والغربي ونقطة المدام الحدودية لاستقبال الأفواج القادمة والمغادرة خلال عطلة عيد الفطر ومدى جهوزية هذه الجهات للتعامل مع المسافرين.

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