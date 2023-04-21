بلدية العين تستعد للعيد بفعاليات وأنشطة متنوعة

المصدر: العين - وام

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أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع، تقام في 4 حدائق رئيسية في المدينة وهي مبزرة الخضراء وحديقة الشويب للعائلات وحديقة الظاهر وحديقة الوقن للعائلات، وذلك بهدف مشاركة المجتمع فرحة العيد.

وقال أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمة المجتمع إنه تم تحديد أوقات افتتاح الحدائق خلال فترة العيد، حيث تفتح أبوابها في الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، مما يسمح لجميع أهالي وزوار مدينة العين، باستخدام الحدائق لأطول وقت ممكن، حيث تشهد هذه الفترة زيادة أعداد مرتادي الحدائق.

وأضاف أن البلدية اختارت عدداً من الحدائق موزعة على قطاعات المدينة والتي تحتضن فعاليات متنوعة لجميع فئات المجتمع خلال العيد، لافتاً إلى أن الفعاليات في مبزرة الخضراء بقطاع وسط المدينة بدأت أمس وتستمر حتى 30 أبريل الجاري، وتقام الفعاليات في حديقة الشويب للعائلات في القطاع الشمالي من 21 حتى 24 أبريل وفي حديقة الظاهر في القطاع الشرقي يومي 22 و23 أبريل وفي القطاع الجنوبي تم اختيار حديقة الوقن للعائلات.

وأوضح أن الفعاليات تتضمن الأسواق الشعبية وفعاليات ترفيهية وعرض المنتجات لدعم الأسر المنتجة، إضافة لمناطق لألعاب الأطفال وركن مخصص للمأكولات.

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