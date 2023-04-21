جمارك دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال الأشقاء عبر منفذ حتا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت جمارك دبي عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأشقاء الخليجيين القادمين عبر منفذ حتا الحدودي، لقضاء إجازة عيد الفطر في دبي، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المصاحبة لها، حيث يمثل المنفذ نقطة عبور محورية على صعيد الشحن البري، والمسافرين الخليجيين الذين تصل أعدادهم سنوياً إلى ما يقرب من مليوني مسافر.

وعن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي للتسهيل على المسافرين خلال تلك الفترة، قال حمد كاجور مدير مركز جمارك حتا: «انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين، وتعزيز سمعة إمارة دبي في تسهيل عبور المسافرين، والمحافظة علي حماية المجتمع ضد المواد الممنوعة والمقيدة، استعد مركز جمارك حتا استعدادات مبكرة لموسم عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع تسجيل كثافة كبيرة في أعداد القادمين يومياً لقضاء إجازة عيد الفطر في دبي، والاستمتاع بالفعاليات السياحية المتنوعة، وعليه، تم فتح 3 مسارات إضافية، ما سيؤدي إلى تعزيز الانسيابية، وتسهيل حركة دخول وخروج المسافرين في المنفذ، كما سيتم زيادة عدد المفتشين خلال أوقات الذروة، والتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، لتسهيل دخول المسافرين والمركبات، كما سيقوم موظفو مركز جمارك حتا بتهنئة المسافرين، وسط أجواء من السعادة».

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