بلدية أبوظبي تنجز أعمال صيانة وتطوير عدد من الحدائق

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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انتهت بلدية مدينة أبوظبي من إنجاز أعمال صيانة وتطوير للعديد من حدائقها في الإمارة، وذلك بهدف تهيئتها لاستقبال «المعيّدين» خلال أيام عيد الفطر السعيد، حيث يحرص قطاع كبير من الجمهور على قضاء أوقات سعيدة في الحدائق العامة، والاستمتاع باعتدال الطقس، كما أن العديد من حدائق أبوظبي مثل «المتنزه ودلما والعائلات والرسمية»، تحتوي على أماكن لعب للأطفال، وأيضاً أدوات «جيم» رياضية ولياقة بدنية للراغبين في «التريض».

وقد أنجزت البلدية أعمال تطوير تشمل إعادة تأهيل وتطوير دورات مياه عامة في حدائق ومتنزهات شارع الخليج العربي، وذلك بهدف رفع كفاءة أصول مرافق الحدائق العامة، وتعزيز المظهر الحضاري لحدائق العاصمة من أجل خدمة رواد، وزوار الحدائق، والمتنزهات العامة.

صيانة

كما شملت أعمال التطوير لحدائق أبوظبي إعادة تأهيل وصيانة كل الأجهزة والتمديدات الصحية والكهربائية، والبلاط، وسيراميك الأرضيات والحوائط، والأبواب الداخلية والخارجية، وتركيب الأجهزة الصحية، والأحواض الجديدة المصنوعة من «الستينلس ستيل» المقاوم للصدأ، والتي تتميز بالجودة العالية، والقدرة على التحمل، مع قلة تكاليف الصيانة، كما تم تركيب إضاءة جديدة موفرة للطاقة، وأبواب جديدة، وكذلك تركيب أجهزة كهربائية جديدة لتجفيف اليد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات الخارجية لدورات المياه.

إضافة إلى ذلك عملت بلدية مدينة أبوظبي على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية في المرافق العامة التابعة لها، والتي من شأنها تعزيز مبادئ الاستدامة ومعايير جودة الحياة، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي، ويلبي تطلعات وطموحات أفراد المجتمع، مثل مبادرة مصليات الحدائق، وذلك استجابة لمتطلبات الجمهور وتلبية لتطلعاتهم، بهدف تمكين رواد الحدائق من أداء فريضة الصلاة بالقرب من أسرهم في مناطق تم تجهيزها وتخصيصها للصلاة، ثم مواصلة الاستمتاع بالأجواء العائلية مع أفراد الأسرة.

11 مصلى

كما عملت البلدية ضمن المبادرة على إنشاء وتطوير 11 مصلى في عدد من الحدائق التابعة لها داخل جزيرة أبوظبي، وتزويدها ببعض المرافق المناسبة، في كل من: حديقة التراث على كورنيش أبوظبي، وحديقة الخبيرة في البطين حيث يخدم المصلى أيضاً حديقة البوم وحديقة النوفل، وكذلك مصلى حديقة الزعفرانة في شارع السعادة، وحديقة البريد في منطقة النادي السياحي، وحديقة نادي الضباط في شارع الخليج العربي، بالإضافة إلى حديقة الدولفين في القرم الشرقي، وحديقة السجي (النرجيل 1)، وحدائق المتنزه أرقام 1 و2 و4 و5 في شارع الخليج العربي.

هذا وتعمل بلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية بشكل مستمر على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التطويرية للمرافق العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وتجهيزها بكل جديد من شأنه الحفاظ على رقيها وكفاءتها، لتواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي، ويجعل ارتيادها تجربة ممتعة تسعد كل شرائح وأفراد المجتمع.

حرص

تحرص بلدية مدينة أبوظبي على تهيئة جميع مرافقها الخدمية لتكون متوافقة مع احتياجات أصحاب الهمم، ومن هذا المنطلق تم توفير دورة مياه في كل مبنى لخدمة أصحاب الهمم، مزودة بمعدات حسب المواصفات القياسية العالمية، وإنشاء ممرات مشاة، ومنحدرات توفر وصول أصحاب الهمم إلى المرافق بسهولة وأمان.

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