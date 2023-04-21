عبدالله المري: تكثيف الدوريات في الطرق والأسواق خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى كل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

تعليمات

وحث الفريق المري مُستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام، والتي تخص مُستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، وذلك كي لا تعكر بعض الحوادث الطارئة صفو فرحة العيد.

ودعا معاليه أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم، وتوعيتهم بضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، معبراً عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة سعيدة.

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