إفطار بيت العائلة الإبراهيمية تجسيد لروح التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقامت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي إفطاراً جماعياً في بيت العائلة الإبراهيمية، بمشاركة مجموعة من رجال الدين من مختلف دور العبادة، في تجسيد حي لروح الأخوة والتعايش والقيم الإنسانية التي يتسم بها أفراد المجتمع.

وتسعى الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، إلى إرساء القيم والتنوع الثقافي والفكري التي تحث على التسامح والتعايش والتلاحم السلمي بين الجميع، انطلاقاً من مبادئ الأخوة الإنسانية. وحضر مأدبة الإفطار، قيادات دائرة تنمية المجتمع، إضافة إلى أكثر من 45 ممثلاً عن دور العبادة المرخصة في إمارة أبوظبي.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن الإفطار الجماعي مع رجال الدين يعكس قيم التلاحم المجتمعي بين مختلف شرائح المجتمع، وأن مشاركة رجال الدين في الإفطار الرمضاني يتيح لهم فرصة تجربة الأجواء الروحانية خلال الشهر الفضيل، والتعرف أكثر على الثقافة المحلية لمجتمع دولة الإمارات. وأضافت الدائرة، إن إمارة أبوظبي تحتضن العديد من الجنسيات المختلفة التي تعيش على أرضها، وإن دور الدائرة يتمثل في تحقيق التآلف والتلاحم فيما بينهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولكل فرد في الإمارة، تماشياً مع رؤيتها في توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع، مؤكدة تقديرها لجهود رجال الدين في المساهمة المجتمعية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

ويعد بيت العائلة الإبراهيمية مركزاً ثقافياً ومنارة حضارية، تعكس التسامح والتعايش الإنساني، الذي يمثل كل واحدة من الديانات الإبراهيمية. كما يؤكد على أهمية حوار الثقافات، والتنوع الذي تتسم به دولة الإمارات، مكرساً جهوده لتعزيز التعايش السلمي للأجيال القادمة.

ومن جانبهم، ثمن رجال الدين هذه المبادرة الطيبة، التي تؤكد على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن هذا اللقاء خلال الشهر الفضيل يجسد الالتزام بالقيم والتسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، ويسهم في تعزيز التواصل الحضاري مع الآخرين.

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