«كهرباء الشارقة» تشارك في «اطعم تؤجر»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بـ 2500 كرتونة مياه تضم 60000 عبوة من مياه مصنع زلال في النسخة الرابعة من مبادرة «اطعم تؤجر» الرمضانية التي أطلقتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع «فريق أبشر يا وطن التطوعي» لتوزيع وجبات إفطار خلال شهر رمضان المبارك على السائقين في 6 مواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقة ورضا فئات المجتمع وإسعادهم.

وأوضحت شريفة الزرعوني مدير إدارة مصنع مياه زلال، أن المشاركة في هذه المبادرة تأتي ضمن أهداف الهيئة في نشر قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها ديننا الحنيف، وتمليها علينا تقاليدنا بدعم المبادرات المجتمعية، مؤكدة أن مصنع مياه زلال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة يواصل دوره في خدمة المجتمع، من خلال دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة والمؤسسات، لتستمر مسيرة التقدم والازدهار.

وأشادت بمبادرة «اطعم تؤجر» التي تساهم في توفير وجبات للصائمين أثناء قيادة سياراتهم والتقليل من الحوادث المرورية، ونشر ثقافة التسامح وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وقيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة، وإشراك المتطوعين في الأنشطة التي تدعم المجتمع.

وأضافت أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع، لنشر ثقافة العمل الجماعي التي تسهم في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية محددة، وبما يعكس تضافر جهود كل الجهات الحكومية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة لترسيخ القيم والمبادئ النبيلة.

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