دفاع مدني دبي يطبق معايير جديدة لسلامة المنشآت

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي، أن الدفاع المدني بدبي، يسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً، حيث يسعى من خلال تنفيذ وتطبيق المتطلبات الجديدة إلى تعزيز ورفع مستوى السلامة في الإمارة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم أسعار تنافسية للمصنعين وأصحاب المشاريع، لضمان تقديم أفضل الخدمات.

وكشف الفريق المطروشي عن أن المنتجات ذات المتطلبات الجديدة، تشمل الأبواب المقاومة للحريق، مواد التكسية وأنظمة الواجهات الخارجية، أنظمة الأسقف، أنظمة ممرات الهواء المصنفة لمقاومة الحريق، الكابلات المقاومة للحريق، في ظل التطورات التكنولوجية الجديدة في أنظمة الكشف والإنذار اللاسلكية، منوهاً إلى أن الدفاع المدني بدبي قام بإنشاء قواعد لجميع الفلل التي تم بناؤها مسبقاً قبل تطبيق المتطلبات الحالية، بحيث يمكن تركيب أنظمة الكشف والإنذارات لهذه الفلل.

قواعد واشتراطات

وعلى هامش مأدبة الإفطار الرمضانية مع أكثر من 150 من الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين، وذلك في مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، (جهة حكومية معتمدة في اختبار الحرائق، وإصدار شهادات الاعتماد لمنتجات وأنظمة مكافحة الحرائق والسلامة)، قال الفريق المطروشي إن هناك قواعد واشتراطات ومتطلبات السلامة الجديدة للاختبار، وإصدار الشهادات، وتسجيل المنتجات في إمارة دبي، لجعلها واحدة من أكثر المدن أماناً واستدامة في العالم.

واستهدف اللقاء توطيد علاقات الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز أواصر التواصل مع المسؤولين لنقل الخبرات، والاطلاع على النقلة النوعية التي حاز عليها المختبر خلال السنوات، ووصوله للريادة، من خلال تطبيق أحدث وأهم المعايير والمواصفات العالمية.

خطوة داعمة

وفي هذا السياق، أكد العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن تنظيم إدارة الدفاع المدني بدبي مثل هذه اللقاءات، في ظل المناسبات الاجتماعية، ما هي إلا خطوة داعمة للاطلاع على أهم الخدمات والتحديثات التي توصلت إليها الإدارة في مجال الصناعة والاستشارات، التي تدعم البناء والتشييد، امتثالاً للمتطلبات والقوانين الجديدة الهامة للمنتجات والمشاريع في إمارة دبي، حيث تم الإعلان عن التحديثات والخدمات التي سيقدمها مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، والتي تشمل اختباره واعتماده لمواد التكسية وأنظمة الواجهات لمشاريع دبي، لضمان استدامة جودة أنظمة الأسقف، وذلك قبل تقديمها إلى الدفاع المدني في دبي لتسجيل المنتج.

ولفت العميد المطوع إلى أنه بالنسبة للمصنعين الحاصلين على شهادة اعتماد من جهات إصدار شهادات أخرى ومعتمدة في دولة الإمارات، فسيتمكنون من تقديم اختباراتهم وشهاداتهم للتقييم بواسطة مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، لتصديقها للحصول على شهادة المطابقة (COC)، الصادرة عن مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، كما يجب اختبار جميع الأبواب المقاومة للحريق، وأنظمة ممرات الهواء المصنفة لمقاومة الحريق، والأنظمة أو المعزولة مسبقاً، لمشاريع البناء في دبي في مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، واعتمادها من قبل إحدى جهات إصدار الشهادات المعتمدة في الإمارات. وسيتم إصدار شهادة المطابقة (COC)، لهذه المنتجات من قبل مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، لتتمكن من تقديمها إلى الدفاع المدني في دبي لتسجيل المنتج.

إصدار الشهادة

ولفت إلى أنه بالنسبة لأنظمة الكشف والإنذار اللاسلكية للفلل الخاصة والتجارية في دبي، يجب اختبارها واعتمادها من قبل مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، قبل تقديمها إلى الدفاع المدني في دبي لتسجيل المنتج، فيما سيجري مختبر الإمارات للسلامة (ESL)، تقييماً للجدوى كجزء من عملية التصديق، وسيقوم بإصدار شهادة المطابقة (COC)، لدولة الإمارات لأنظمة الكشف والإنذار اللاسلكية، بالنسبة للمصنعين الذين لديهم أدلة اختبار موجودة في مختبرات أخرى معتمدة من دولة أخرى.

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